НБА: «Детройт» Михайлюка в двох овертаймах поступися «Лейкерс»

У північноамериканській Національній баскетбольніц асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Детройт», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, на виїзді поступився в двох овертаймах «Лейкерс» - 129:135, передає Укрінформ.

Михайлюк за 39 хвилин на паркеті набрав 11 очок, зробив 6 підбирань, віддав 3 передачі та здійснив 2 перехоплення.

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Результати поєдинків ігрового дня:

«Нью-Йорк Нікс» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 110:99 (26:31, 31:20, 27:25, 26:23)

«Сакраменто Кінгз» - «Денвер Наггетс» - 119:114 (26:25, 27:27, 34:29, 32:33)

«Орландо Меджік» - «Чикаго Буллз» - 92:118 (31:31, 12:30, 21:34, 28:23)

«Атланта Хокс» - «Торонто Репторс» - 132:121 (28:34, 38:29, 35:31, 31:27)

«Клівленд Кавальєрс» - «Мілуокі Бакс» - 99:124 (22:25, 32:34, 23:35, 22:30)

Оклахома-Сіті Тандер» - «Міннесота Тімбервулвз» - 120:118 (43:24, 40:38, 13:32, 24:24)

«Філадельфія Сіксерс» - «Бруклін Нетс» - 124:108 (34:29, 25:27, 43:30, 22:22)

«Х'юстон Рокетс» - «Сан-Антоніо Сперс» - 106:111 (23:29, 24:22, 30:33, 29:27)

«Даллас Маверікс» - «Голден Стейт Ворріорс» - 134:132 (35:31, 37:33, 34:37, 28:31)

«Нью-Орлеан Пеліканс» - «Мемфіс Гріззліс» - 118:109 (31:33, 29:28, 30:30, 28:18)

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Детройт Пістонс» - 135:129 2 OT (27:29, 36:25, 25:24, 18:28, 12:12, 17:11).

Фото: Getty Images.