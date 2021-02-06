Колекційну картку з автографом Джордана продали за рекордні $1,44 мільйона

Колекційну картку з автографом славетного баскетболіста Майкла Джордана продали за рекордні 1,44 мільйона доларів: на ній також зображений фрагмент форми спортсмена, в якій він виступав у Матчі всіх зірок у 1992 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Auction Report.

Картку колишнього баскетболіста «Чикаго Буллс» та шестиразового чемпіона НБА продали на аукціоні Heritage.

«Ми в захваті від цього результату. Heritage вже давно є лідером продажів колекційних карток і пам'ятних речей. Але тепер ми просто вийшли на новий рівень», — заявив директор Heritage зі спортивних аукціонів Кріс Айві.

Картку випустили у 1997 році. Усього їх було 23. Її якість і підписи на ній експерти аукціонного дому оцінили як «майже ідеальні».

Крім автографа, на проданій картці присутній фрагмент ігрової майки Джордана, в якій він виступав у Матчі всіх зірок Національної баскетбольної асоціації (НБА) в 1992 році. Ім'я покупця не розголошують.

Попередній рекорд вартості колекційної картки із зображенням Джордана становив 915 тисяч доларів і мав місце в грудні 2020 року.

У серпні пара кросівок, яку носив Джордан, була продана за 615 тисяч доларів на аукціоні Сhristie's. Ця сума стала рекордною в історії продажів на аукціонах спортивних кросівок. Модель Nike Air Jordan 1 High баскетболіст використовував у виставковій грі 1985 року.

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Варто зазначити, що Джордан 6 разів ставав чемпіоном НБА в складі «Чикаго Буллз», 5 разів його визнавали найціннішим гравцем сезону. Цілих 10 разів баскетболіст ставав лідером першості НБА за кількістю набраних очок.

У складі збірної США Джордан двічі перемагав на Олімпійських іграх — в 1984 і 1992 роках. У 2009 році спортсмен став членом Залу слави баскетболу.

У 2015 році Джордан став першим спортсменом, який заробив 1 мільярд доларів. Основою його статку став рекламний контракт з компанією Nike, яка створила для баскетболіста власну лінію кросівок Air Jordans.