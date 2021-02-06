УХЛ: «Сокіл» обіграв «Білий Барс»

Кияни виграли 22-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 32-го туру «Сокіл» (Київ) переміг на своєму льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 5:4, повідомляє Укрінформ.

Кияни виграли 22-й матч в сезоні. Основний час завершився внічию 4:4. Шайби закидали: Малєтін, Курбатов, Гончаренко, Рубан – «Сокіл»; Бабинець, Гребенник, Благой, Брага – «Білий Барс». В овертаймі шайба Андрейківа принесла перемогу киянам.

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 54 (30), 2.«Кременчук» - 48 (30), 3.«Сокіл» - 46 (31).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 31-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Кременчук» переміг на чужому льоду «Краматорськ» 3:2.

Фото: сайт УХЛ