Ла Ліга: «Реал» обіграв «Уеску» і піднявся на друге місце

Королівський клуб відстає від «Атлетіко» на 7 очок.

В матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) мадридський «Реал» обіграв на чужому полі «Уеску» 2:1, повідомляє Укрінформ.

На початку другого тайму Галан вивів господарів вперед. На 55-й хвилині «Реал» відігрався після голу Варана. На 84-й хвилині Варан забив вдруге. 2:1 – перемога «Реала».

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 50 (19), 2.«Реал» - 43 (21), 3.«Барселона» - 40 (20), 4.«Севілья» - 39 (20).

Інші матчі лідерів в 22-му турі: «Бетіс» - «Барселона» (7 лютого, 22:00), «Атлетіко» - «Сельта» (8 лютого, 22:00).

Фото: сайт AS