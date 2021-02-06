Суперліга: «Дніпро» переміг «Миколаїв»
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Дніпро» обіграв на своєму майданчику «Миколаїв» 94:86, повідомляє Укрінформ.
Команда з Дніпра виграла 14-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Джаред Террелл («Дніпро») – 21.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 14 перемог (3 поразки), 82.4%, «Дніпро» - 14 (4), 77.8%, «Хімік» - 13 (7), 65.0%, «Тернопіль» - 13 (7), 65.0%, «Прометей» - 11 (6), 64.7%, «Запоріжжя» - 12 (8), 60.0%.
Як повідомляв Укрінформ, у чергових матчах регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Хімік» (Южне) обіграв на своєму майданчику «Київ-Баскет» 68:66, «Тернопіль» переміг на виїзді «Харківських Соколів» 103:81, а «Дніпро» обіграв вдома «Миколаїв» 81:75.