Молчанов виграв парний титул турніру ATP Challenger Tour в Анталії
Укрінформ
Українець Денис Молчанов та Олександр Недовєсов з Казахстану виграли в суботу фінальний матч парної сітки турніру ATP Challenger Tour в Анталії (Туреччина) із призовим фондом 44 тис 820 дол.
Українсько-казахстанський тенісний тандем здобув перемогу над американською парою Алекс Лоусон/Роберт Гелловей- 6:4, 7:6 (7:2), передає Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 20 хвилин.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня Молчанов і Недовесов виграли в Анталії перший подібний турнір. Для українського тенісиста Молчанова це вже 30-й титул на "челленджерах" у парному розряді.
Фото: ftu.org.