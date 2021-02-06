Молчанов виграв парний титул турніру ATP Challenger Tour в Анталії

Українець Денис Молчанов та Олександр Недовєсов з Казахстану виграли в суботу фінальний матч парної сітки турніру ATP Challenger Tour в Анталії (Туреччина) із призовим фондом 44 тис 820 дол.

Українсько-казахстанський тенісний тандем здобув перемогу над американською парою Алекс Лоусон/Роберт Гелловей- 6:4, 7:6 (7:2), передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 20 хвилин.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня Молчанов і Недовесов виграли в Анталії перший подібний турнір. Для українського тенісиста Молчанова це вже 30-й титул на "челленджерах" у парному розряді.

Фото: ftu.org.