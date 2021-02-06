Виліт «Баварії» на клубний чемпіонат світу в Доху відкладається

Виліт німецької команди «Баварія» (Мюнхен) в Доху (Катар) на клубний чемпіонат світу з футболу відкладений.

За даними пресслужби баварців, більше семи годин делегація мюнхенського клубу не може вилетіти через відмову на виліт рейсу, передає Укрінформ.

«Баварія» має стартувати в турнірі зі стадії півфіналу у вівторок, 8 лютого матчем проти «Аль-Ахлі» (Єгипет). В іншій парі 1/2 фіналу мексиканський «Тігрес» днем раніше зустрінеться з бразильським «Палмейрасом».