Жіноча збірна України завершує кваліфікацію Євробаскету-2021 матчем з командою Фінляндії

Жіноча національна збірна України з баскетболу проведе в суботу, 6 лютого, заключний матч кваліфікації чемпіонату Європи.

У 6-му турі відбіркового турніру Євробаскету-2021 команда Срджана Радуловича в місті Матозіньюш буде протистоятиме збірній Фінляндії, передає Укрінформ.

В іншому поєдинку квартету G зустрінуться баскетболістки Португалії та Бельгії.

На чемпіонат Європи вийдуть переможці дев'яти відбіркових груп і п'ять кращих команд, які посядуть другі місця.

Турнірне становище в групі G після 5-ти турів: Бельгія - 10 очок, Україна - 8, Португалія - ​​6, Фінляндія - 6.

Фото: ФБУ.