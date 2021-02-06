НБА: «Детройт» Михайлюка програв «Фініксу», «Вашингтон» Леня поступився «Маямі»
Обидва клуби ліги, за які виступають українські баскетболісти, зазнали поразки: «Детройт» захисника Святослава Михайлюка поступився «Фініксу», а «Вашингтон» центрового Олексія Леня програв «Маямі», передає Укрінформ.
В активі Михайлюка - 5 очок, Лень набрав 18 очок, зробив 5 блок-шотів, 3 підбирання та 2 передачі.
Результати поєдинків ігрового дня:
«Індіана Пейсерс» - «Новий Орлеан Пеліканс» - 113:114 (30:27, 18:30, 27:29, 38:28)
«Орландо Меджік» - «Чикаго Буллз» - 123:119 (33:31, 33:25, 26:25, 31:38)
«Бруклін Нетс» - «Торонто Репторс» - 117:123 (23:34 40:33, 27:25, 27:31)
«Клівленд Кавальєрс» - «Мілуокі Бакс» - 105:123 (33:26, 30:34, 26:34, 16:29)
«Шарлотт Хорнетс» - «Юта Джаз» - 121:138 (32:30, 22:39 36:37, 31:32)
«Маямі Хіт» - «Вашингтон Візардс» - 122:95 (40:27, 31:16, 35:27, 16:25)
«Оклахома-Сіті Тандер» - «Міннесота Тімбервулвз» - 103:106 (23:25 32:26, 21:34 27:21)
«Фінікс Санс» - «Детройт Пістонс» - 109:92 (27:24, 30:20, 30:24, 22:24)
«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Бостон Селтікс» - 115:119 (33:21, 29:30, 20:38, 33:30).
Фото: sportskeeda.com.