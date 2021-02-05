«Інтер» обіграв «Фіорентину» і очолив Серію А

«Нерадзуррі» очолюють таблицю щонайменше до матчу «Мілана».

Міланський «Інтер» в гостях виграв у «Фіорентини» 2:0 в 21 турі італійської ліги і очолив таблицю, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі півзахисник «Інтера» Ніколо Барелла забив з передачі Алексіса Санчеса на 31-й хвилині і вивів свою команду вперед.

В другому таймі Іван Перішич подвоїв рахунок на 52-й хвилині.

Підопічні Антоніо Конте виграли свій матч і очолили турнірну таблицю Серії А. Різниця очок з «Міланом складає всього один пункт.

Нагадаємо, «Мілан» зіграє свій матч 21 туру 9-го лютого проти «Кротоне».

Фото: gazzetta.it.