«Інтер» обіграв «Фіорентину» і очолив Серію А

«Інтер» обіграв «Фіорентину» і очолив Серію А

Укрінформ
«Нерадзуррі» очолюють таблицю щонайменше до матчу «Мілана».  

Міланський «Інтер» в гостях виграв у «Фіорентини» 2:0 в 21 турі італійської ліги і очолив таблицю, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі півзахисник «Інтера» Ніколо Барелла забив з передачі Алексіса Санчеса на 31-й хвилині і вивів свою команду вперед.

В другому таймі Іван Перішич подвоїв рахунок на 52-й хвилині. 

Підопічні Антоніо Конте виграли свій матч і очолили турнірну таблицю Серії А. Різниця очок з «Міланом складає всього один пункт. 

Читайте також: «Ювентус» переміг «Інтер» у першому матчі півфіналу Кубка Італії

Нагадаємо, «Мілан» зіграє свій матч 21 туру 9-го лютого проти «Кротоне».

Фото: gazzetta.it.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-