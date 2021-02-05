Перкассі: Коваленко вибрав нас, незважаючи на інтерес інших команд

Українець перейшов з «Шахтаря» в «Аталанту» за 700 тисяч євро.

Генеральний директор «Аталанти» Лука Перкассі прокоментував перехід Віктора Коваленка з «Шахтаря», повідомляє Calcio Atalanta, передає Укрінформ.

«У нас відмінна команда з фантастичними гравцями. В останні роки у нас з'явилися важливі гравці. Пашаліч був одним з перших. Тепер Коваленко, у якого були різні варіанти, але він вважав за краще перейти в наш клуб. Необхідно дати йому час, щоб освоїтися в новому місці», - сказав Лука Перкассі.

«Він повністю сприйняв наш проект: ми відчували, що, незважаючи на інтерес інших команд, він твердо вибрав нас. Ми повинні продовжувати підігрівати цей інтерес», - додав гендиректор «Аталанти».

Нагадаємо, Віктора Коваленка не включили в заявку на весняну частину Ліги чемпіонів.

Фото: Atalanta.it.