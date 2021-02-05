Серена Вільямс знялася з турніру в Мельбурні через травму плеча

Australian Open стартує наступного тижня.

Серена Вільямс вирішила знятися з розіграшу турніру WTA в Мельбурні, повідомляє ESPN, передає Укрінформ.

Серена травмувала плече, через що припинила свої виступи достроково, не зігравши в півфіналі з Ешлі Барті.

Основна частина Australian Open стартує 8 лютого. До того моменту ATP і WTA проводять кілька підготовчих турнірів в Мельбурні.

Матчі Відкритого чемпіонату Австралії в нинішньому році щодня зможуть відвідати до 30 тисяч глядачів.

Нагадаємо, в основну сітку першого мейджора сезону з українців заявлені Еліна Світоліна, Марта Костюк і Сергій Стаховський.

Фото: AFP.