Серена Вільямс знялася з турніру в Мельбурні через травму плеча
Укрінформ
Australian Open стартує наступного тижня.
Серена Вільямс вирішила знятися з розіграшу турніру WTA в Мельбурні, повідомляє ESPN, передає Укрінформ.
Серена травмувала плече, через що припинила свої виступи достроково, не зігравши в півфіналі з Ешлі Барті.
Основна частина Australian Open стартує 8 лютого. До того моменту ATP і WTA проводять кілька підготовчих турнірів в Мельбурні.
Матчі Відкритого чемпіонату Австралії в нинішньому році щодня зможуть відвідати до 30 тисяч глядачів.
Нагадаємо, в основну сітку першого мейджора сезону з українців заявлені Еліна Світоліна, Марта Костюк і Сергій Стаховський.
Фото: AFP.