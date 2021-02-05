«Барселона» отримала суперника у півфіналі Кубка Іспанії з футболу

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) провела жеребкування стадії 1/2 фіналу Кубка Іспанії з футболу.

Як повідомляє пресслужба RFEF, за підсумками жеребкування в одному півфіналі зіграють «Барселона» і «Севілья», а в іншому - «Атлетик» і «Леванте», передає Укрінформ.

Дати проведення ігор будуть оголошені додатково.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Іспанії є «Валенсія», яка завершила виступи в турнірі на стадії 1/8 фіналу після поразки «Севільї» (0:3).

Фото: rfef.es.