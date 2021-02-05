Спорт на стилі: хто в Україні диктує моду

Топ-моделі серед українських зірок спорту: Андрій Шевченко, Олександр Зінченко, Дар’я Білодід.

Останнім часом стиль є важливою частиною іміджу відомих людей. Тенденції показують, що спортсмени не відстають від сьогоднішньої моди. За межами спортивного залу та тренувань українські спортсмени активно стежать за своїм зовнішнім виглядом. Деяких українських спортсменів можна навіть назвати іконами стилю.

Андрій Шевченко

Він один з тих, хто своїм спортивним талантом просував імідж нашої країни. І навіть на краю планети при згадці України всі відразу ж згадують Шевченка. Стиль Андрія можна назвати Smart Casual. Він обирає базові кольори та фасони. Часто його можна побачити в класичному костюмі навіть на футбольних матчах.

Олександр Зінченко

Такий молодий, але вже такий успішний спортсмен - Олександр Зінченко, захисник національної сборної України. Слідкуючи за Олександром здається, що він завжди на тренуваннях, але є моменти, коли його можна побачити і в неформальних умовах. Аналізуючи стиль спортсмена ми дійшли висновку, що його стиль можно назвати Sport Casual. Основою образів гравця «Манчестер Сіті» часто є чорні рубашки, безформені худі та яскраві кросівки. Олександру ідеально підходить такий стиль, оскільки sport casual саме для молодих для амбіційних людей.

Дар’я Білодід

Гордість українського спорту, дворазова чемпіонка світу з дзюдо. Неймовірна українська красуня слідує усім світовим тенденціям моди. Її стиль не можна навіть чітко визначити. Спортсменка любить яскраві та брендові речі, вона вміло поєднує високі підбори с класичним пальто, підкреслюючи образ сумкою YSL. Зазвичай, основа образів Дар’ї – класичні костюми різних фасонів та кольорів. Вона вміє підкреслити свою красу та змусити людей звертати увагу на себе!

Єва Сергеєва, Київ

Фото з відкритих джерел