НБА: Леброн Джеймс побив рекорд Чемберлена за точними кидками

Форвард клубу Національної баскетбольної асоціації "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс у матчі регулярного чемпіонату з "Денвер Наггетс" (114:93) встановив свій черговий рекорд.

У цій грі 36-річний баскетболіст оформив свій 8-й тріпл-дабл (27 очок, 10 підбирань, 10 передач) і обійшов легенду НБА Вілта Чемберлена в історії ліги за кількістю точних попадань з гри, повідомляє пресслужба НБА у Twitter.

Форвард клубу Національної баскетбольної асоціації "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс у матчі регулярного чемпіонату з "Денвер Наггетс" (114:93) встановив свій черговий рекорд.Чемберлен за кар'єру записав на свій рахунок 12 681 потрапляння з гри. Леброн, в активі якого тепер 12 682 попадання, поступається лише Каріму Абдул-Джаббару (15 837) та Карлу Мелоуну (13 528).

2020 року Джеймс виграв свій четвертий чемпіонський титул НБА у кар'єрі. Його визнали MVP фінальної серії проти "Маямі Гіт".

Фото: nba.com.