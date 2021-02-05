НБА: «Голден Стейт» розгромив «Даллас», «Юта» - «Атланту»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Один з аутсайдерів Західної конференції «Даллас Маверікс» зазнав 14 поразки в сезоні, програвши на своєму майданчику «Голден Стейт Ворріорс» - 116:147, а лідер Східної конференції «Юта Джаз», здобув 17 перемогу, обігравши в гостях «Атланту Хокс» - 112:91, передає Укрінформ.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Атланта Хокс» - «Юта Джаз» - 91:112 (16:20, 21:25, на 26:35, 28:32)

«Даллас Маверікс» - «Голден Стейт Ворріорс» - 116:147 (34:36, 42:38, 20:36, 20:37)

«Філадельфія Сіксерс» - Портленд Трейл Блейзерс» - 105:121 (28:28, 29:29, 19:40, 29:24)

«Мемфіс Гріззліс» - «Х'юстон Рокетс» - 103:115 (27:27, 20:33, 23:27 33:28)

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Денвер Наггетс» - 114:93 (27:30, 19:28, 37:17, 31:18).