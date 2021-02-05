Костюк поступилася Бреді у другому колі тенісного турніру Grampians Trophy

Українка Марта Костюк достроково завершила виступ в одиночному розряді на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Grampians Trophy в Мельбурні (Австралія) з призовим фондом $565,53 тис.

У поєдинку другого раунду змагань Костюк поступилася посіяній під 7-м номером американці Дженніфер Бреді - 1:6, 4:6, передає Укрінформ. За вихід до чвертьфіналу Бреді зустрінеться із чешкою Барборою Крейчиковою, яка завдала поразки Олені Рибакіній з Казахстану - 4:6, 6:2, 10:6. Читайте також: Костюк із Соснович пробилися до парного чвертьфіналу турніру WTA у Мельбурні Костюк продовжує виступ у парному розряді турніру Yarra Valley Classic. Українсько-білоруський дует Марта Костюк - Олександра Соснович в 1/4 фіналу сьогодні протистоятиме 4-му тандему «посіву» з Китаю Дуань Ін Ін - Чжен Сайсай. Фото: Getty Images.