«Челсі» мінімально обіграв «Тоттенгем» в лондонському дербі

Єдиний гол забив Жоржиньо з пенальті.

«Челсі» вгостях мінімально переграв «Тоттенгем» 1:0 в 22 турі англійської прем'єр ліги, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі півзахисник «Челсі» Жоржиньо реалізував пенальті і вивів свою команду вперед на 24-й хвилині.

В другому таймі голів не забивали. Підопічні Тухеля нанесли майже втричі більше ударів, але всі вони були невлучні.

Нещодавно у «Челсі» звільнили Френка Лемпарда з поста головного тренера. Новим керманичем «синіх» став Томас Тухель.

Топ-4 АПЛ: 1.«Манчестер Сити» - 47 (21), 2.«МЮ» - 44 (22), 3.«Лестер» - 42 (22), 4.«Ливерпуль» - 40 (22).

Фото: theguardian.com.