«Ліверпулю» та «Лейпцигу» не дозволили зіграти в Німеччині

Матч ЛЧ може пройти на нейтральному полі.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Лейпцигом» і «Ліверпулем» не відбудеться в Німеччині, повідомляє Sky Sports, передає Укрінформ.

Про це повідомили представники уряду Німеччини.

У Німеччині заборонили в'їзд всім прибулим з районів, де зафіксовані випадку мутованого штаму коронавіруса, до 17 лютого, за винятком громадян або жителів країни.

Заборона набула чинності в суботу, і було підтверджено, що для «Ліверпуля» не буде особливих розпоряджень.

«Постанова про захист від коронавіруса, прийнята урядом Німеччини минулої п'ятниці, передбачає лише кілька винятків і ніяких спеціальних правил для професійних спортсменів», - йдеться в заяві уряду.

В УЄФА повідомили, що обговорюють рішення c Німецьким футбольним союзом та урядом Німеччини. Організація недавно змінила правила, тому перший матч може пройти в Англії. Гра також може відбутися на нейтральному полі.

Раніше повідомлялося, що якщо «Ліверпуль» не зможе потрапити до Німеччини, а «Лейпциг» при цьому не знайде іншого місця проведення матчу, німецьку команду покарають технічною поразкою з рахунком 0:3.

Нагадаємо, матч «РБ Лейпциг» - «Ліверпуль» запланований на 16 лютого.

Фото: dpa.



