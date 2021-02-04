«Рух» розгромив суперників з Бреста в контрольному поєдинку

Львів'яни не помітили суперників.

У заключному поєдинку на турецьких зборах львівський «Рух» впевнено обіграв білоруський «Рух-Брест» - 5:0, повідомляє Укрінформ.

Результат поєдинку був вирішений наперед ще в першому таймі. Задав тон побиття команди з Бреста Притула, потім дубль оформив Климчук. У другому таймі успіх команди Федика розвинули Бойчук і все той же Притула.

Відзначимо, що це був другий спаринг для львів'ян за день. У денному поєдинку команда Федик практично молодіжним складом поступилася «Олімпіку» - 0:1.

Нагадаємо, після 13 турів «Рух» займає 12 місце в чемпіонаті України з 9 очками в активі. Весняна частина сезону відновиться для команди зі Львова домашнім поєдинком проти «Ворскли».

Фото: fcrukh.com.