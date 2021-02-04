Суперліга: «Прометей» програв «Будівельнику»

Столична команда перервала 5-матчеву серію поразок.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Прометей» (Кам’янське) програв на своєму майданчику «Будівельнику» (Київ) 78:91, повідомляє Укрінформ.

Столична команда перервала 5-матчеву серію поразок. Також це перша перемога киян під керівництвом нового головного тренера Ігорса Міглінієкса. Найрезультативніший гравець матчу: Реджі Джонсон («Будівельник») – 26.

Читайте також: ФБУ змінила систему ведення турнірних таблиць в українських лігах

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Запоріжжя» - 32 (20), «Тернопіль» - 31 (19), «Хімік» - 31 (19), «Київ-Баскет» - 30 (16), «Дніпро» - 28 (16), «Прометей» - 28 (17).

Як повідомляв Укрінформ, у черговому матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Дніпро» обіграло на своєму майданчику «Тернопіль» 94:90.

Фото: сайт ФБУ