Третій бій Голіфілд - Тайсон може відбудуться 2021 року

Легендарні американські ексчемпіони світу з боксу 58-річний Евандер Голіфілд та 54-річний Майк Тайсон нинішнього року знову можуть зустрітися на рингу.

Про це Голіфілд повідомив виданню talkSPORT, передає Укрінформ.

"Ми близькі до угоди. Думаю, ми хочемо боксувати один з одним, і це станеться", - заявив боксер.

Це може бути вже третій очний поєдинок знаменитих американських майстрів рукавички. 1996 року Голіфілд виграв у Тайсона технічним нокаутом, а в 1997-го Майка дискваліфікували за те, що він відкусив супернику шматок вуха.

Голіфілд востаннє виходив на ринг 2011 року, коли в 10-у раунді нокаутував у Копенгагені данця Браяна Нільсена.

Тайсон 2020 року оголосив про відновлення кар'єри для проведення кількох шоу-боїв. 28 листопада він провів 8-раундовий виставковий поєдинок з 52-річним ексчемпіоном світу Роєм Джонсом. Була зафіксована нічия роздільним рішенням суддів.

Фото: talksport.com.