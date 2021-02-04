Жеребкування Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу перенесено на 5 лютого

Церемонія жеребкування основної сітки турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу перенесена з 4 на 5 лютого через коронавірус.

Як повідомив глава Tennis Australia Крейг Тайлі, тестування гравців, яке пов'язане з випадком коронавірусу в готелі Grand Hayatt, проходить за графіком, передає Укрінформ.

«Тенісисти співпрацюють і виконують вимоги медичних служб, щоб вчасно здати свій ПЛР-тест. Решта гравців і їх команди, які не потрапили до списку тестованих, можуть сьогодні продовжувати свої тренування», - заявив Тайлі.

Старт Australian Open запланований на 8 лютого. Турнір триватиме до 21 лютого.

Фото: ausopen.com.