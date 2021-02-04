«Барселона» в результативному матчі переграла «Гранаду» в Кубку Іспанії

Каталонці відігралися на останніх хвилинах і здобули перемогу в овертаймі.

«Барселона» перемогла у гостях «Гранаду» 5:3 у чвертьфіналі Кубка Іспанії, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі півзахисник «Гранади» Кенеді відкрив рахунок на 33-й хвилині.

В другому таймі Роберто Сольдадо подвоїв рахунок на 47-й хвилині. На 88-й хвилині форвард «Барселони» Антуан Грізманн відіграв один гол. На другій доданій хвилині Жорді Альба зрівняв рахунок на табло.

В овертаймі Грізманн на 100-й хвилині зробив рахунок 3:2. На 103-й хвилині Феде забив з пенальті - 3:3. На 108-й хвилині Де Йонг вдруге вивів «Барселону» вперед. Жорді Альба на 113-й хвилині довів рахунок до фінального - 5:3 на користь «Барселони».

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Нагадаємо, «Барселона» посідає друге місце в чемпіонаті Іспанії. На першому місці знаходиться мадридське «Атлетіко» Дієго Сімеоне.

Фото: mundodeportivo.com.