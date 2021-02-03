«Аталанта» зіграла внічию з «Наполі» у першому матчі 1/2 Кубка Італії

Малиновський всю гру просидів на лаві запасних, Коваленко - поза заявкою.

«Аталанта» в гостях зіграла в безгольову нічию 0:0 проти «Наполі» у першому півфінальному матчі Кубка Італії, повідомляє Укрінформ.

Протягом всього матчу «Аталанта» тиснула на суперника, створила більше нагод для голу, але забити не вдалося. «Бергамаски» втричі частіше били у ствір воріт суперника(6:2), але голкіпер неаполітанців Давід Оспіна врятував свою команду.

Український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський весь матч просидів на лаві запасних, Віктор Коваленко був поза заявкою на гру.

Нагадаємо, українець Віктор Коваленко перейшов до «Аталанти» з «Шахтаря» в зимове трансферне вікно за 700 тисяч євро.

Фото: gazzetta.it.



