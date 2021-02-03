«Аталанта» зіграла внічию з «Наполі» у першому матчі 1/2 Кубка Італії

«Аталанта» зіграла внічию з «Наполі» у першому матчі 1/2 Кубка Італії

Укрінформ
Малиновський всю гру просидів на лаві запасних, Коваленко - поза заявкою.

«Аталанта» в гостях зіграла в безгольову нічию 0:0 проти «Наполі» у першому півфінальному матчі Кубка Італії, повідомляє Укрінформ.

Протягом всього матчу «Аталанта» тиснула на суперника, створила більше нагод для голу, але забити не вдалося. «Бергамаски» втричі частіше били у ствір воріт суперника(6:2), але голкіпер неаполітанців Давід Оспіна врятував свою команду.

Український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський весь матч просидів на лаві запасних, Віктор Коваленко був поза заявкою на гру.

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Нагадаємо, українець Віктор Коваленко перейшов до «Аталанти» з «Шахтаря» в зимове трансферне вікно за 700 тисяч євро.  

Фото: gazzetta.it.


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