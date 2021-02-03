Гол Безуса допоміг «Генту» розбити «Ойр Тонгерен» в Кубку Бельгії

Дебютний гол хавбека в сезоні.

Український півзахисник «Гента» Роман Безус відзначився забитим голом у матчі Кубка Бельгії з «Ойр Тонгерені» - 5:0, повідомляє Укрінформ.

Хавбек повинен був почати матч з лави запасних, однак вийшов з перших хвилин, замінивши в стартовому протоколі Маледо.

Безус забив на 33-й хвилині і відіграв весь матч - цей гол став для нього дебютним у 21 матчі за «індіанців» в поточному сезоні. Його співвітчизник Ігор Пластун (14 матчів, два голи) провів весь матч на лаві запасних.

Роман Яремчук, на рахунку якого 12 голів і 4 результативні передачі в 26 матчах, продовжує відновлення після травми і в заявці на гру не опинився.

Нагадаємо, «Гент» вийшов в 1/8 фіналу національного Кубка, де наступним суперником «індіанців» стане «Шарлеруа». Очний матч запланований на 11 лютого.

Фото: Getty Images.