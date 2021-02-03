УХЛ: «Донбас» обіграв «Сокіл»

Лідер чемпіонату виграв 25-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 31-го туру «Донбас» переміг на своєму льоду «Сокіл» (Київ) 3:2, повідомляє Укрінформ.

Лідер чемпіонату виграв 25-й матч в сезоні. «Донбас» втретє в сезоні обіграв «Сокіл». Шайби закидали: Лялька, Карамнов, Сигарьов – «Донбас»; Сисак, Гільманов – «Сокіл».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 52 (29), 2.«Кременчук» - 46 (29), 3.«Сокіл» - 44 (30).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 31-го туру регулярного чемпіонату «Білий Барс» (Біла Церква) переміг на своєму льоду «Маріуполь» 2:1, а «Крижані Вовки» (Київ) обіграли вдома «Дніпро» (Херсон) 4:3.

Фото: сайт УХЛ