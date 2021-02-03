«Дніпро-1» переміг команду з Бухареста на турецькому зборі

Футболісти української команди Прем'єр-ліги "Дніпро-1" упевнено обіграли у середу румунський клуб "Металоглобус" з Бухареста (4:1) у контрольному поєдинку збору в Туреччині.

У складі команди Ігора Йовічевича голами відзначилися Вагнер (13-та хвилина), Костянтин Домарацький (28, 78) та Єгор Ярмолюк (28), у румунів - Овідіу Херя, 84 (з пенальті), передає Укрінформ.

На 68-й хвилині у "Металоглобуса" за дві жовті картки вилучений з правом заміни Александру Потеча.

Фото: scdnipro1.com.