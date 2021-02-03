«Шахтар» звів унічию матч з «Маріуполем» на зборі в Туреччині

Футболісти донецького "Шахтаря" зіграли у середу внічию (2:2) контрольний матч з "Маріуполем" на турецькому зборі.

М'ячі забили: Євген Коноплянка (4-та хвилина) і Фернандо (90+2) - у складі чемпіонів України; Артем Бондаренко (51) та Олексій Кащук (67, з пенальті) - у маріупольців, передає Укрінформ.

Сьогодні "Шахтар" проведе в Туреччині ще один спаринг. Суперниками підопічних Луїша Каштру будуть футболісти братиславського "Слована". Матч розпочнеться о 16.00.

Фото: shakhtar.com.