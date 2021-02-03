Стаховський програв шостий «ракетці» турніру АТР у Мельбурні

Український тенісист Сергій Стаховський зупинився у другому колі турніру Great Ocean Road Open - ATP Tour 250 в Мельбурні (Австралія) із призовим фондом 320 тис 755 дол.

Киянин (№201 ATP) поступився шостому номеру посіву Райлі Опелці (США, 40) - 6:7 (8:10), 4:6, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 23 хвилини.

Читайте також: Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Мельбурні

Як повідомлялося, у першому раунді українець обіграв представника Росії Романа Сафіулліна (182) - 6:7 (5:7), 6:4. Для Стаховського це була перша перемога в основній сітці змагань АТР з турніру в Галле 2019 року.

Фото: btu.org.