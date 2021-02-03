НБА: «Вашингтон» Леня поступився «Портленду», «Детройт» Михайлюка програв «Юті»
Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
Обидва клуби ліги, за які виступають українські баскетболісти, зазнали поразки: «Вашингтон» Олексія Леня поступився «Портленду», а «Детройт» Святослава Михайлюка програв «Юті», передає Укрінформ.
Результати поєдинків ігрового дня:
«Орландо Меджік» - «Торонто Репторс» - 108:123 (31:33, 29:31, 22:32, 26:27)
«Бруклін Нетс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 124:120 (24:32, 33:26, 31:32, 36:30)
«Вашингтон Візардс» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 121:132 (23:40, 40:35, 27:31, 31:26)
«Індіана Пейсерс» - «Мемфіс Гріззліс» - 134:116 (37:27, 34:23, 33:35, 30:31)
«Голден Стейт Ворріорс» - «Бостон Селтікс» - 107:111 (35:24, 17:28, 33:34, 22:25)
«Юта Джаз» - «Детройт Пістонс» - 117:105 (33:22, 36:24, 25:31, 23:28).