«Ювентус» переміг «Інтер» і вийшов у фінал Кубка Італії

Роналду вивів «стару сеньйору» у фінал.

Туринський «Ювентус» в гостях обіграв міланський «Інтер» 1:2 у півфіналі Кубку Італії, повідомляє Укрінформ.

У першому таймі з передачі Ніколо Барелли гол забив Лаутаро Мартінез на 6-й хвилині і вивів «Інтер» уперед. Лідер «Ювентуса» Кріштіану Роналду реалізував пенальті і зрівняв рахунок на табло. На 35-й хвилині португалець забив другий гол.

У другому таймі команди створювали небезпечні моменти, але голів не забивали.

Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду забив свої 761-й і 762-й гол відповідно.

Нагадаємо, чинний переможець Серії А «Ювентус» зараз посідає четверте місце. «Інтер» перебуває на другому місці, відстаючи від лідера «Мілана» на два пункти.

Фото: gazzetta.it.