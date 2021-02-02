Прогноз на матч «Інтер» - «Ювентус»

2 лютого в півфіналі Кубка Італії «Інтер» вдома прийматиме «Ювентус».

Команди в середині січня вже перетиналися в Серії А, і тоді в Мілані господарі поля впевнено виграли 2:0. Тепер же туринці спробують взяти реванш. Аналітики Parimatch оцінюють шанси команд практично як рівні. У «Інтера» 37% на перемогу в цьому матчі, у «Ювентуса» - 34% (29% на нічию). При цьому у туринців 55% на вихід у фінал турніру.

Матч-відповідь команди зіграють 9 лютого. Тут варто зазначити, що «Ювентус» частіше за всіх вигравав Кубок Італії, у нього 13 трофеїв. На другому місці «Рома» (9), а на третьому - «Інтер» і «Лаціо» (по 7).

Незважаючи на впевнену перемогу «Інтера» в Серії А, чекати повторення того результату не варто. Коли на полі зустрічаються дві топ-команди, гра завжди непередбачувана. «Ювентус» напевно зробив висновки після поразки, а «Інтер» навряд чи спроможний видати вдруге таку ж вражаючу гру.

Не варто також забувати, що обидві команди претендують на чемпіонський титул (скудетто), цей трофей престижніший за Кубок. Тому, тренери можуть дати відпочити провідним виконавцям. У найближчому турі «Ювентус» чекатиме гра з «Ромою», а «Інтер» зустрінеться з «Фіорентиною». Щоправда, навантаження у міланців все ж менше. Зусиллями «Шахтаря» вони вже вилетіли з єврокубків, тоді як «Ювентус» ще чекає участь в плей-офф Ліги чемпіонів.

Швидше за все, обидва тренери спробують здобути результат малою кров'ю, а тому гра вийде досить прагматичною. «Інтер» і «Ювентус» в очних зустрічах взагалі не часто забивають більше двох м'ячів. У 53% Parimatch оцінює те, що і цього разу голів буде менше трьох. Особливо вигідно не форсувати події «Ювентусу», який потім прийматиме «Інтер» вдома. Але гра при цьому все одно повинна вийде яскравою.

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