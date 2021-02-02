ФБУ змінила систему ведення турнірних таблиць в українських лігах
Укрінформ
Федерація баскетболу України вирішила змінити систему ведення турнірних таблиць у чемпіонатах України.
Тепер об'єктивне становище команд у таблицях визначитимуть за процентним співвідношенням "зіграні матчі/перемоги", повідомляє пресслужба ФБУ.
Таке рішення федерація прийняла через часті переноси матчів в умовах пандемії коронавірусу, а також виступи українських клубів у єврокубках. Команди проводять різну кількість поєдинків, що ускладнює оцінку об'єктивного становища команд.
Додамо, що в чоловічій Суперлізі лідирує столичний "Київ-Баскет" (14 перемог, 2 поразки, відсоток - 87,5).
Фото: fbu.ua.