Менеджер Ломаченка: Бій-реванш більше потрібен Лопесу, ніж Василю

Менеджер ексчемпіона світу Василя Ломаченка Егіс Клімас вважає, що саме володар поясів у легкій вазі Теофімо Лопес має бути зацікавлений у реванші з українцем.

На думку Клімаса, у американця нині безпрограшна ситуація, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"На сьогоднішній день реванш потрібен більше Лопесу, ніж Ломаченку. Якщо ми проведемо такий бій і американець удруге виграє у Ломаченка, тоді це все, перед ним усі знімуть капелюхи. Але в разі поразки Лопес заробить хороші гроші, а ми вийдемо на дуже великий бій Ломаченко - Лопес-3. Безпрограшна ситуація", - заявив менеджер.

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Як повідомляв Укрінформ, у середині жовтня минулого року Ломаченко в Лас-Вегасі (США) програв Лопесу одностайним рішенням суддів. Американець став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Фото: Getty Images.