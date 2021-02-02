«Шахтар» уклав нові контракти з двома захисниками

«Шахтар» уклав нові контракти з двома захисниками

Укрінформ
Донецький «Шахтар» продовжив контракти із захисниками Миколою Матвієнком і Давидом Хочолавою.

Як інформує пресслужба «гірників», про це розповів генеральний директор донецького футбольного клубу Сергій Палкін, передає Укрінформ.

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"З Матвієнком, наскільки я пам’ятаю, раніше, потім із Хочолавою. Так, ми уклали п’ятирічний контракт", - підтвердив Палкін.

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Як повідомлялося, півзахисник «Шахтаря» Віктор Коваленко продовжить кар’єру в Італії. 24-річний футболіст підписав контракт з «Аталантою» з Бергамо.

Фото: ФК «Шахтар».

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