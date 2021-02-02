Стаховський переміг росіянина на турнірі АТР у Мельбурні

Стаховський переміг росіянина на турнірі АТР у Мельбурні

Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський успішно стартував на турнірі Great Ocean Road Open - ATP Tour 250 у Мельбурні (Австралія) із призовим фондом 320 тис 755 дол.

У першому раунді киянин (№201 ATP) обіграв представника Росії Романа Сафіулліна (182) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:3, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 2 години 8 хвилин.

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У другому колі опонентом Стаховського буде шостий сіяний Райлі Опелка з США (№40 АТР).

Фото: btu.org.

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