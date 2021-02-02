Федерер повернеться на корт на турнірі ATP в Досі

Експерша "ракетка" світу швейцарець Роджер Федерер планує повернутися в тенісний тур на змаганнях ATP Qatar ExxonMobil Open, що пройде 8-13 березня в Досі (Катар).

Про це повідомляє Тенісний портал України, передає Укрінформ.

20-разовий переможець турнірів Grand Slam зазначив, що хоче виступити на Ролан Гаррос-2021, а його пріоритетами є Вімблдон та Олімпіада.

Федерер також розповів, що до його його планів входить участь на змаганнях у Галле, а також на Відкритому чемпіонаті США.

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Додамо, що знаменитий 39-річний тенісист не виходив на корт із січня 2020 року. Він переніс дві операції на коліні.

Фото: tennishead.net.