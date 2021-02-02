НБА: «Мілуокі» розгромив «Портленд», «Маямі» в овертаймі поступився «Шарлотт»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові дев'ять поєдинків регулярного чемпіонату.

Ще один матч між «Денвером Наггетс» і «Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, був скасований через правила ліги по боротьбі з розповсюдженням коронавірусної інфекції, передає Укрінформ.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Маямі» - «Шарлотт» - 121:129 OT (29:28, 28:26, 25:34, 31:25, ОТ - 8:16)

«Атланта» - «Лейкерс» - 99:107 (25:28, 21:22, 30:25, 23:32)

«Клівленд» - «Міннесота» - 100:98 (29:29, 23:15, 24:23, 24:31)

«Оклахома-Сіті» - «Х'юстон» - 106:136 (24:48, 30:25, 22:29, 30:34)

«Новий Орлеан» - «Сакраменто» - 109:118 (33:30, 29:30, 32:27, 15:31)

«Мілуокі» - «Портленд» - 134:106 (46:36, 33:20, 34:21, 21:29)

«Чикаго» - «Нью-Йорк» - 110:102 (32:27, 27:28, 25:26, 26:21)

«Сан-Антоніо» - «Мемфіс» - 102:133 (31:33, 22:36 30:27, 19:37)

«Даллас» - «Фінікс» - 108: 09 (22:22 31:25, 29:30, 26:32).

Фото: НБА.