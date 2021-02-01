«Шахтар» запропонував П'ятову і Тайсону продовжити контракти

Тайсон планує продовжити кар’єру в Бразилії.

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін заявив клубному сайту про бажання продовжити контракти з воротарем Андрієм П'ятовим і півзахисником Тайсоном.

«З П'ятовим ми ведемо переговори. Зробили йому пропозицію і сьогодні чекаємо відповіді.

По Тайсону також відкриті до переговорів. Головне, щоб у футболіста було бажання залишатися в «Шахтарі», - сказав Палкін.

Чинні контракти з П'ятовим і Тайсоном закінчуються 30 червня 2021 року.

Раніше ЗМІ повідомили, що «Шахтар» може запропонувати Тайсону 2-річний контракт.