Коваленко в «Аталанті»: крок вперед за мільйон

В клубі італійської Серії А гратиме другий українець.

Український півзахисник «Шахтаря» та національної збірної Віктор Коваленко перейшов до клубу італійської Серії А – «Аталанта». Контракт підписано на 4,5 роки. Сума трансферу – майже 1 мільйон євро (немає офіційної інформації). Коваленко став другим українцем в складі «Аталанти», вже другий сезон тут виступає інший колишній хавбек «Шахтаря» Руслан Малиновський. Для 24-річного Коваленка та усього нашого футболу – це однозначно гарна новина. Український футболіст отримав можливість проявити себе на найвищому рівні.

Що чекає Коваленка в «Аталанті»?

На думку українського тренера Олександра Бабича, все залежатиме від того, наскільки швидко Коваленко адаптується до нової команди та чемпіонату Італії.

«Перш за все, на Коваленка чекає великий обсяг чорнової роботи - без м'яча. Команда Джанп’єро Гасперіні грає в дуже енерговитратну схему. Доводиться багато працювати і з м'ячем, і без м'яча. Також знадобляться його якості плеймейкера – його вміння віддати завершальну передачу.

Віддамо належне – Коваленко пройшов хорошу школу в «Шахтарі». Хотілося б вірити, що через рік Коваленко буде гравцем основного складу. Зрозуміло, що Гасперіні дуже рідко відразу нових гравців ставить до складу - він підпускає їх поступово», - вважає Бабич.

Чому «Шахтар» так дешево його відпустив?

«Ми розуміємо, що футболіст йде по суті за компенсацію. Однозначно, це недолік менеджменту. Дотягли до останнього. Напевно, вони до кінця думали, що зможуть побільше грошей заробити. Це виглядає більше як компенсація, а не продаж», - сказав Бабич.

«У цій ситуації отримати гроші за Коваленка, який міг піти безкоштовно після закінчення контракту, це навіть добре. Можна було взагалі нічого не отримати. Раніше ходили чутки, що його хотіли купити за 15 мільйонів. Мені важко пояснити, чому «Шахтар» не приймав ті пропозиції.

Ще я чув, що у нього була одна з найнижчих зарплат в команді. Якщо він вихованець академії, то можна було б його втримати. Чому легіонери зі старту отримують в 2-3 рази більше, ніж вихованці? Значить можуть платити, але ж це ж свій гравець. Якщо свій, то можна сказати: «Гаразд, почекай, коли-небудь піднімемо».

Чи стане це уроком для менеджменту «Шахтаря», я не знаю. Сподіваюся, що вони зроблять висновки. У мене немає ідеї нападати на «Шахтар», але може після цього наших молодих футболістів перестануть «вбивати», а почнуть вигідно продавати за кордон», - сказав колишній голкіпер «Шахтаря» Рустам Худжамов.

Хто може замінити Коваленко в «Шахтарі»?

«Маркос Антоніо може зіграти зі Степаненко в середині поля. Це перший гравець, який може стабільно виходити на позиції Коваленко. Якщо ми говоримо про позицію 10-ки, то там можуть використовувати Тайсона, Марлоса, Алана Патріка.

Щодо українців на цій позиції, то ми бачимо, що повернули Мудрика. Можливо, когось повернуть з оренди з «Маріуполя». Потрібно дивитися, хто є ще. Судаков тренується, В'юнник. Це хороші, креативні хлопці, але все ж зарано трохи. Ми розуміємо, який рівень у першої команди «Шахтаря». З молодих бойових одиниць, думаю, це буде лише Мудрик, якщо він поверне довіру тренера», - розповів Бабич.

За матеріалами Tribuna.com

Фото: twitter.com/Atalanta_BC, instagram.com/prostaragency