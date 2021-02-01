Київське "Динамо" перемогло тбілісців на зборі в Туреччині

Футболісти київського "Динамо" обіграли у понеділок, 1 лютого, динамівців з Тбілісі (1:0) у своєму другому спарингу турецького збору.

Вирішальний м'яч у ворота чинних чемпіонів Грузії з пенальті на 90+2 хвилині забив Віталій Буяльський. Зустріч завершилася на полі спорткомплексу Titanic в Анталії, передає Укрінформ.

Як повідомляло агентство, у першому контрольному матчі в Туреччині команда Мірчі Луческу поступилася лідеру чемпіонату Болгарії "Лудогорцю" - 1:2.

4 лютого кияни мають зіграти в Анталії проти ЦСКА 1948 (Софія, Болгарія), 7 лютого зустрінуться з командою "Шкендія" (Тетово, Північна Македонія), а 8-го - з клубом БАТЕ (Борисов, Білорусь).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.