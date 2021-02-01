Селезньова відрахували з ФК «Колос» - ЗМІ

Український клб Прем'єр-ліги "Колос" (Ковалівка) відрахував форварда Євгена Селезньова, який залишив розташування команди на зборі в Туреччині й вирушив до Києва.

35-річного форварда відрахували за грубе порушення спортивного режиму, повідомляє Sport.ua.

Це вже не перше порушення режиму Селезньовим за час перебування в "Колосі". У перших двох випадках гравця пробачили, видавши останнє "китайське попередження".

Нинішнього сезону футболіст зіграв за ковалівський клуб 10 матчів в чемпіонаті України, в яких забив п'ять м'ячів (усі з пенальті). Раніше своє повернення в українську Прем'єр-лігу Євген пояснював бажанням стати найкращим бомбардиром в історії національних чемпіонатів. На рахунку футболіста 116 голів, а у лідера за цим показником ексдинамівця Максима Шацьких - 124.

Фото: koloskovalivka.com.