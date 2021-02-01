НБА: «Вашингтон» Леня вирвав перемогу у «Брукліна»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Вашингтон Візардс», за який виступає український центровий Олексій Лень, здобув вольову перемогу над «Бруклін Нетс» - 149:146 (28:38, 37:33, 36:37, 48:38), передає Укрінформ.

Лень провів на паркеті 4 хвилини 19 секунд, набравши 2 очки.

Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Нью-Йорк» - «Кліпперс» - 115:129 (31:29, 34:37, 26:35, 24:28)

«Денвер» - «Юта» - 128:117 (43:29, 36:25, 24:37, 25:26)

«Індіана» - «Філадельфія» - 110:119 (28:18, 35:36, 32:28, 15:37)

«Торонто» - «Орландо» - 115:102 (27:15, 31:29, 26:29, 31:29)

«Міннесота» - «Клівленд» - 109:104 (30:35, 25:26, 33:25, 21:18).

На фото: Олексій Лень (Getty Images).