Михайленка звільнили з поста головного тренера «Пафосу»

Українець пропрацював на Кіпрі три місяці.

Дмитро Михайленко звільнений з поста головного тренера «Пафосу», повідомляє Укрінформ.

Причиною відставки стали незадовільні результати команди в останніх матчах.

Сьогодні команда українця розгромно програла «АЕКу» на своєму полі (1:4) і продовжила серію без перемог до чотирьох матчів. Після 22 турів «Пафос» займає восьме місце в чемпіонаті Кіпру.

Михайленко очолив кіпріотів в середині жовтня. У 14 матчах під його керівництвом «Пафос» здобув чотири перемоги і зазнав шість поразок.

Нагадаємо, до переїзду на Кіпр Михайленко тренував «Дніпро» і «Дніпро-1». Останніх він в 2019 році вивів у Прем’єр-лігу, але покинув клуб на початку нинішнього сезону.

Фото: scdnipro1.com.ua.