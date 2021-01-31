«Минай» в спарингу розгромно поступився «Марібору»
Укрінформ
Чемпіон Словенії не залишив шансів закарпатцям.
«Минай» в черговому контрольному спарингу розгромно програв «Марібору» – 0:3, повідомляє Укрінформ.
Закарпатці пропустили на початку зустрічі, а до розгрому чемпіон Словенії довів матч вже в кінці поєдинку. «Минай» міг забити гол престижу, але удачі не вистачило Шиндеру і Мілевському.
Раніше команда Василя Кобіна зіграла внічию з «Олімпіком» (1:1) і програла «Раду» (1:2). Зустріч проти Арберіі не була дограна через дощ.
Нагадаємо, першу частину сезону в чемпіонаті України «Минай» завершив на 11-му місці в турнірній таблиці. Відновить чемпіонат команда Василя Кобіна матчем проти «ПФК Львів».
Фото: fcminaj.com.