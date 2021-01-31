АПЛ: «Ліверпуль» обіграв «Вест Гем», Ярмоленко вийшов на заміну

Команда Юргена Клоппа піднялась на третє місце.

В матчі 21-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» обіграв на чужому полі «Вест Гем» 3:1, повідомляє Укрінформ.

На 57-й хвилині Салах вивів гостей вперед. Згодом Салах забив другий м’яч. А Вейналдум довів перевагу «Червоних» до трьох м’ячів. На 87-й хвилині Доусон один м’яч відіграв. 3:1 – важлива перемога «Ліверпуля».

Півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко розпочав матч в запасі. Він вийшов на поле на 63-й хвилині, замінивши Форналса. Цього сезону Ярмоленко зіграв у 18 матчах «Вест Гема», в його активі 3 голи і 4 результативні передачі.

В іншому матчі дня за участі лідера «Лестер» несподівано програв вдома «Лідсу» 1:3.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 44 (20), 2.«МЮ» - 41 (21), 3.«Ліверпуль» - 40 (21), 4.«Лестер» - 39 (21).

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