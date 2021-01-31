Марченко програв на старті кваліфікації турніру в Кемпері
Укрінформ
Українець поступився в третьому сеті на тайбрейку.
Український тенісист Ілля Марченко поступився французу Трістану Ламазіну в півфіналі кваліфікації турніру в Кемпері (Франція), повідомляє Укрінформ.
Друга ракетка України поступився в першому сеті з рахунком 0:6, але потім взяв другу партію – 6:4. У третьому сеті Ілля поступився Ламазіну лише на тайбрейку – 6:7 (1).
Це другий поспіль Челленджер, який проводиться в Кемпері. У попередньому Марченко дістався до чвертьфіналу, де поступився французу Бенджаміну Бонзі.
Нагадаємо, на початку січня Марченко брав участь в кваліфікації Australian Open, але програв вже у першому матчі бельгійцю Кіммеру Коппеянсу. Він займає 215-е місце рейтингу ATP.
Фото: ВТУ.