Марченко програв на старті кваліфікації турніру в Кемпері

Українець поступився в третьому сеті на тайбрейку.

Український тенісист Ілля Марченко поступився французу Трістану Ламазіну в півфіналі кваліфікації турніру в Кемпері (Франція), повідомляє Укрінформ.

Друга ракетка України поступився в першому сеті з рахунком 0:6, але потім взяв другу партію – 6:4. У третьому сеті Ілля поступився Ламазіну лише на тайбрейку – 6:7 (1).

Це другий поспіль Челленджер, який проводиться в Кемпері. У попередньому Марченко дістався до чвертьфіналу, де поступився французу Бенджаміну Бонзі.

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Нагадаємо, на початку січня Марченко брав участь в кваліфікації Australian Open, але програв вже у першому матчі бельгійцю Кіммеру Коппеянсу. Він займає 215-е місце рейтингу ATP.

Фото: ВТУ.