Стали відомі деталі контракту Мессі з «Барселоною»

Аргентинець отримав понад 500 млн євро, а до кінця контракту ще півроку.

Іспанська газета El Mundo опублікувала деталі чотирирічного контракту Ліонеля Мессі з «Барселоною», який аргентинець підписав у 2017 році, передає Укрінформ.

За інформацією видання, Мессі за цей термін заробить 555 мільйонів євро з фіксованою сумою за сезон в 138 мільйонів євро + премії. Бонуси за лояльність становлять близько 78 мільйонів.

Термін дії контракту закінчується в кінці нинішнього сезону. Минулого літа аргентинець прагнув достроково розірвати контракт, але керівництво «Барселони» відмовило аргентинцеві.

Поки невідомо, чи залишиться Мессі в каталонському клубі на наступний сезон. У своєму інтерв'ю аргентинець заявив, що хотів би пограти в США, а претендентами на нього також є європейські гранди «ПСЖ» і «Манчестер Сіті».

У поточному сезоні 33-річний Ліонель зіграв в 23 матчах «Барселони» у всіх турнірах, забивши 15 голів і зробивши 6 результативних передач. Раніше Мессі побив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб в офіційних матчах.

Нагадаємо, «Барселона» займає четверте місце турнірної таблиці Ла Ліги. Сьогодні команда Рональда Кумана прийматиме вдома «Атлетік».