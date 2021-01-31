Україна увійшла у топ-5 чемпіонату Європи з біатлону в одиночній змішаній естафеті

У польському місті Душники-Здруй пройшла передостання гонка чемпіонату Європи з біатлону.

Переможцем одиночної змішаної естафети стала команда Німеччини, яка на 21 секунду випередила дует з Франції, передає Укрінформ.

Третє місце в сингл-міксті посіли росіяни.

Українці Анастасія Меркушина та Артем Тищенко фінішували п'ятими серед 27 тандемів.

О 14.00 континентальну першість завершить класична змішана естафета (2х6 км + 2х7,5 км), в якій за «синьо-жовтих» виступлять Ірина Петренко (Варвинець), Віта Семеренко, Богдан Цимбал та Артем Прима.

Наступним стартом у біатлоністів буде чемпіонат світу, який розпочнеться 10 лютого у Поклюці (Словенія).